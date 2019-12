Le vittime del vulcano White Island: come è potuta succedere una tragedia del genere?

Lo scorso 9 dicembre, un tragico incidente ha visto alcuni turisti coinvolti in una improvvisa eruzione del vulcano Whakaari, nell'isola di White Island, Nuova Zelanda. Un turista australiano ricoverato in gravissime condizioni, è deceduto tre giorni fa, portando a 18 il numero delle vittime. Il nuovo bilancio aggiornato dalla polizia, comprende anche due persone i cui resti sono stati recuperati ieri. Al momento dell'eruzione, sull'isola erano presenti 48 persone, 26 sono i supertiti, 20 dei quali ancora ricoverati in terapia intensiva nell'ospedale di Sydney, le loro condizioni sono critiche e presentano ustioni su una grossa superficie del corpo.

L'isola si trova in mezzo al mare, a 48 chilometri dalla baia di Plenty, si tratta di un vulcano caratterizzato da eruzioni esplosive che portano all'emissione di ceneri e gas vulcanici ad elevata temperatura. Queste attività parossistiche si intervallano a lunghi periodi di riposo. Durante le fasi di quiescenza, la superficie è costellata da laghi acidi ed è caratterizzata da una forte attività idrotermale che talvolta lascia il posto a violenti quanto inaspettati episodi eruttivi di natura freatica o freatomagmatica, pericolosi e imprevedibili.