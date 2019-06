Le ultime incertezze d'instabilità previste sabato 22 giugno, poi riscossa dell'anticiclone

L'anticiclone di queste ore non riesce ancora a garantire condizioni atmosferiche completamente stabili. Se infatti lungo le coste e nelle zone pianeggianti il sole riesce ad imporsi sulla scena senza grossi problemi, durante le ore pomeridiane instabilità a sfondo temporalesco interessa ancora ampi tratti della dorsale appenninica e dell'arco alpino. A tratti vengono segnalate precipitazioni intense e persino grandine. Questi fenomeni che sono del tutto normali in un regime anticiclonico estivo, traggono origine in una colonna d'aria ancora non completamente stabile, in prossimità dei contrafforti montuosi più elevati, l'aria calda viene costretta ad una risalita verso quote più elevate, portata a condensazione con lo sviluppo di temporali locali. Questi temporali potranno interessare la fascia alpina e prealpina anche domani, giovedì 20 giugno, mentre sull'Appennino il tempo risulterà più affidabile. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per domani, giovedì 20:

Tra venerdì e sabato, le regioni italiane settentrionali dovranno confrontarsi con un impulso di instabilità accompagnato da nuovi temporali nei settori più esposti. Questi temporali potranno interessare soprattutto la fascia alpina, prealpina e la Valpadana. Alcuni di essi potrebbero risultare anche di forte intensità. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 22 giugno: