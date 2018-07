Le prossime ECLISSI di sole rilevanti in Italia!

Dopo la grande eclissi dell'11 agosto 1999, tutti aspettano di poter rivivere in Europa e in Italia un evento simile.



Purtroppo le prossime eclissi sull'Italia risulteranno solo parziali e saranno visibili il 6 giugno del 2020, soprattutto nelle regioni de sud, e il 10 giugno del 2021, in particolare sulle regioni settentrionali. Più "democratica" l'eclissi prevista per il 25 ottobre del 2022, che interesserà quasi tutto il Paese.



Notevole l'eclissi prevista per il 12 agosto del 2026, in cui il disco solare sarà ampiamente coperto (ma non totalmente) dal passaggio della luna. Saranno più fortunati gli abitanti della Penisola Iberica che sperimenteranno la totalità dell'evento, che sarà di scena al tramonto.



L'Italia, ma soprattutto l'isola di Lampedusa, si rifaranno il 2 agosto dell'anno successivo, il 2027, quando l'eclissi interesserà tutta l'area del Mediterraneo, coinvolgendo soprattutto la Sicilia con il 98 per cento dell'oscuramento e Lampedusa con il 100 per cento dell'oscuramento.



Un evento straordinario che ha già portato alcuni a prenotare gli alberghi della zona con largo anticipo per evitare di perdersi questo spettacolo unico.