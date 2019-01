Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per sabato e domenica

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Emilia-Romagna orientale ed Appennino emiliano, Toscana meridionale, Umbria sud-occidentale, Lazio centro-occidentale, settori adriatici di Marche, Abruzzo e Molise, Puglia garganica e meridionale, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia nord-orientale e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su coste romagnole e marchigiane settentrionali, su Puglia meridionale, Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale.

Nevicate: al di sopra dei 300-500 m sull’Appenino emiliano-romagnolo con apporti al suolo generalmente deboli, in graduale esaurimento; dal pomeriggio-sera al di sopra dei 1000-1200 metri sull’Appennino abruzzese.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centrali e sul Triveneto; massime in locale sensibile diminuzione al Centro-Nord.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale e da nord-est sull’Alto Adriatico, in attenuazione; temporaneamente forti meridionali sulla Puglia meridionale.

Mari: inizialmente molto mossi il Mare di Sardegna, il Mar Ligure, l’Adriatico settentrionale e il Tirreno centrale, tutti con moto ondoso in rapida attenuazione; tendenti a molto mossi lo Ionio al largo ed il Canale d’Otranto.

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Toscana centro-meridionale, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, Sardegna meridionale e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori costieri di Lazio e Campania.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m sull’Appenino umbro-marchigiano e al di sopra degli 800-1000 sui restanti settori appenninici centrali, con apporti al suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria di Ponente.

Mari: nessun fenomeno significativo.

