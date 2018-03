Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per sabato 3 marzo

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria centro-orientale, settori orientali e zone interne meridionali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restante regioni centro-meridionali, Triveneto e settori orientali di Lombardia ed Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulle regioni centrali e Romagna.

Nevicate: fino a quote di pianura su Nord-Ovest e settori occidentali di Lombardia ed Emilia-Romagna, fino a quote di montagna sul resto del Nord, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile diminuzione al Sud e sulle regioni tirreniche; massime in sensibile aumento su Emilia-Romagna.

Venti: forti occidentali su Sardegna e regioni centro-meridionali peninsulari, con raffiche fino a burrasca forte su settori appenninici e coste di Lazio e regioni meridionali.

Mari: generalmente molto mossi tutti i bacini occidentali, temporaneamente agitati il Mar di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale.