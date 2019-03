Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per mercoledi 13 marzo

La mappa mostra le previsioni imbastite questo pomeriggio dalla PROTEZIONE CIVILE per la giornata di mercoledi 13 marzo.

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di levante, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, zone occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria settentrionale tirrenica e Sardegna centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Liguria di levante, alta Toscana, settori orientali di Umbria e Lazio e occidentali delle Marche.

Nevicate: sparse su Valle d’Aosta e sui rilievi alpini del Piemonte, dal pomeriggio in estensione ai rilievi del Triveneto, con apporti al suolo deboli, fino a moderati sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento, localmente sensibile nei valori minimi sulle regioni settentrionali e nei valori massimi al centro-sud.

Venti: forti settentrionali, con residue raffiche di burrasca, sui settori ionici, in attenuazione; dal pomeriggio forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna e tendenti a forti settentrionali sulla Liguria, su tutti i settori tirrenici centro-settentrionali e localmente sulle Alpi e pianure del nord-ovest.

Mari: molto mossi i bacini meridionali, fino ad agitato lo Ionio, in attenuazione; tendenti a molto mossi il Tirreno settentrionale, il Mar Ligure ed il Mare di Sardegna, dalla sera agitato il Mar di Sardegna e molto mossi i restanti settori del Tirreno.