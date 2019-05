Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per LUNEDI 6 MAGGIO

LUNEDI 6 MAGGIO

Precipitazioni:

sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, settori orientali dell'Abruzzo, Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto dell'Emilia-Romagna, Toscana orientale, Umbria, Lazio orientale e meridionale, resto di Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria e su Molise, Puglia e Sicilia tirrenica centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate : da isolate a sparse, a quote superiori a 600-800 m, su Appennino settentrionale, a quote superiori agli 800-1000 m, sull'Appennino centrale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al centro-sud e sulla Romagna; massime in sensibile aumento al Nord ed in sensibile diminuzione sulle regioni adriatiche centrali e localmente al Sud.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna meridionale, Sicilia, Calabria e Basilicata meridionale; forti settentrionali sulle restanti regioni centro-meridionali con residui rinforzi di burrasca sui settori costieri dell'Adriatico centrale.

Mari: da agitato a molto agitato lo Stretto di Sicilia; agitati il Mare ed il Canale di Sardegna ed i settori meridionali di Tirreno e Ionio; generalmente molto mossi l'Adriatico centro-meridionale e i restanti settori di Tirreno e Ionio.