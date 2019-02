Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per lunedi 11 febbraio

LUNEDI 11 FEBBRAIO

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: sparse sulle zone alpine di confine settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.Visibilità : nessun fenomeno significativo.Temperature: in locale sensibile aumento le minime al Sud; in generale calo i valori serali al Centro-Nord.Venti: forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna, in estensione ai settori tirrenici ed in serata alla Puglia. Forti da nord al Settentrione, con raffiche di Favonio in pianura, e sui settori costieri adriatici; localmente forti sud-occidentali al Meridione, in rotazione dai quadranti settentrionali nel pomeriggio. Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali, localmente molto agitato il Mar di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, dalla sera agitato l'Adriatico meridionale.