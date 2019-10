Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per giovedi 10 ottobre

GIOVEDI 10 OTTOBRE

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Basilicata ionica e Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati su Sicilia centro-orientale, Calabria centro-meridionale e Puglia meridionale; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Toscana, Romagna, Umbria centro-settentrionale e Marche, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento sulle regioni centro-meridionali, in locale sensibile diminuzione su settori alpini; massime in locale sensibile rialzo su Piemonte, Lombardia e restanti settori alpini.

Venti: forti occidentali sulla Sardegna, specie sui settori settentrionali; localmente forti occidentali su coste di Toscana e Lazio.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, tendenti a molto mossi il Mare e Canale di Sardegna e il Tirreno centro-settentrionale.