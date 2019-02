Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per domenica 24 febbraio

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, localmente moderati sui settori meridionali della Sicilia.Nevicate: sparse a quote superiori a 500-700 metri sui rilievi di Sicilia e Calabria, con apporti al suolo da deboli a moderati e fenomeni in esaurimento nel pomeriggio.Visibilità : nessun fenomeno significativo.Temperature: massime in sensibile aumento su tutta la Penisola.Venti: da forti a burrasca da nord-est su Sicilia, Calabria e Puglia, specie sui settori ionici; localmente forti da nord-est su restanti regioni centro-meridionali, Liguria e alto Adriatico, in attenuazione nel pomeriggio.Mari: molto agitati lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, da molto mossi ad agitati i restanti bacini centro-meridionali; molto mossi i restanti mari.