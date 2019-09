Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per DOMENICA 22 SETTEMBRE

Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, basso Piemonte, Appennino emiliano e alta Toscana, in estensione nella seconda parte della giornata ai settori tirrenici della Toscana e del Lazio, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie su Liguria di Levante, alta Toscana e crinali dell'Appennino emiliano;

- da sparse a diffuse, prevalentemente nella seconda parte della giornata con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Emilia, Toscana e Lazio e su Umbria, Appennino romagnolo, Lombardia, Trentino e Veneto occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e su Marche, settori occidentali e settentrionali dell'Abruzzo, settori occidentali del Molise, e settori settentrionali di Campania e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in rialzo anche sensibile sulle regioni centrali, massime in calo localmente sensibile al nord-ovest, in rialzo localmente sensibile sui versanti adriatici del centro-sud.

Venti: forti sud-orientali su coste ed arcipelago della Toscana e sui settori tirrenici del Lazio centro-settentrionale; forti meridionali su Sicilia occidentale e coste orientali della Sardegna; forti nord-orientali con raffiche di burrasca sulla Liguria di Ponente; da forti a burrasca sud-occidentali dal pomeriggio-sera sui crinali dell'Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, con raffiche di caduta in serata sul versante romagnolo e marchigiano.

Mari: tendenti a molto mossi tutti i bacini occidentali e dalla serata l'alto Adriatico.