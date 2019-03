Le previsioni della PROTEZIONE CIVILE per DOMENICA 17 MARZO

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale e alta Toscana, in estensione fra pomeriggio e serata a tutti i settori alpini e prealpini, in ulteriore sconfinamento alle adiacenti zone di pianura fra la tarda serata e la nottata, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: sui settori alpini inizialmente al di sopra dei 1500-1800 m, in calo fra serata e nottata fino ai 1000-1300 m, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in calo anche sensibile sul nord-ovest della penisola.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.