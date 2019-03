Le PIOGGE più abbondanti delle prossime 24-36 ore: SARDEGNA e CALABRIA in testa

La perturbazione che nelle ultime ore ha portato vento, pioggia, qualche nevicata e una diminuzione delle temperature, veleggia spedita verso le regioni meridionali e le Isole. Saranno proprio queste regioni che nelle prossime ore sperimenteranno le precipitazioni più abbondanti.

Iniziamo dalla SARDEGNA, che nelle prossime 24 ore potrebbe accumulare preziose precipitazioni specie sui settori orientali; la mappa mostra la sommatoria delle piogge fino alle 12 di domani, mercoledi 27 marzo:

Sono attesi tra i 20 e i 25mm in prossimità del Golfo di Orosei e in Ogliastra, con precipitazioni decrescenti andando verso l'interno (10-15mm). Una decina di millimetri sono attesi anche nel Sassarese, per il resto piogge inferiori a 10mm.

Passiamo ora alla CALABRIA: qui le piogge più intense sono attese nella giornata di mercoledi 27 marzo. La mappa mostra le piogge attese nell'arco delle 24 ore della giornata in parola (quindi fino alla mezzanotte su giovedi 28).

Piogge abbondanti, anche nell'ordine dei 40-50mm, sono attese nel Catanzarese, specie la parte che si affaccia sul Golfo di Policastro.

Tutta la Calabria sarà comunque interessata da piogge di un certo peso (25-30mm); meno intense le piogge sulla parte settentrionale della regione con valori anche inferiori a 10mm.

Anche la Sicilia nord-orientale (Catanese e Messinese) avranno accumuli attorno a 20-25mm, con punte di 30mm nella zona dell'Etna.