Le PIOGGE in Italia tra MARTEDI e MERCOLEDI

La debole perturbazione che tra domenica e lunedi interesserà le regioni settentrionali, nella giornata di martedi 19 marzo formerà una blanda depressione al centro del Mediterraneo, alimentata da aria più fredda proveniente da nord-est.

Alcune regioni del centro, del meridione e le due Isole Maggiori verranno interessate da alcune precipitazioni che potrebbero essere nevose a quote relativamente basse in Appennino.

Il quadro delle precipitazioni previsto in Italia per la mattinata di martedi 19 marzo mostra alcuni rovesci che bagneranno le regioni centrali e la Romagna:

Non mancheranno nevicate sopra gli 800-1000 metri in prossimità dell'Appennino centro-settentrionale anche se gli accumuli non saranno abbondanti.

Qualche precipitazione sarà presente anche nel nord della Sardegna, per il resto il tempo resterà asciutto.

Il quadro delle precipitazioni previsto per il pomeriggio-sera di martedi 19 marzo mostra ancora la possibilità di rovesci (anche se a macchia di leopardo) su diverse zone del centro e del sud, Isole comprese:

Sempre probabili deboli nevicate sopra gli 800-900 metri sull'Appennino centro-settentrionale, sotto l'egida di venti sostenuti dai quadranti nord-orientali.

Nella giornata di mercoledi 20 marzo, le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso il Tirreno e le due Isole Maggiori; ecco la situazione prevista per la mattinata della giornata medesima:

Tempo asciutto al nord, sulla Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio; piovaschi sparsi sul restante centro e tra il Molise e la Lucania, con neve sopra i 1000 metri. Rovesci anche consistenti tra la Sardegna e la Sicilia, con qualche coinvolgimento del litorale basso-toscano e laziale.

Infine, nel pomeriggio-sera di mercoledi 20 marzo, le piogge più intense tenderanno a localizzarsi sulle due Isole Maggiori.

Ecco i rovesci sulla Sardegna e sulla Sicilia con locali estensioni ai litorali tirrenici; piovaschi sparsi agiranno anche tra le Marche, l'Abruzzo e la Lucania, con qualche nevicata sopra i 1000-1200 metri. Al nord e sul restante centro tempo asciutto, ma più freddo specie nelle ore serali e notturne.

