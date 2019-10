Le piogge di MERCOLEDI 9 OTTOBRE: ecco le aree più colpite

Nella giornata di mercoledi 9 ottobre l'Italia verrà interessata da due distinte circolazioni. Il nord e parte delle regioni centrali vedranno il transito di una veloce perturbazione, mentre le estreme regioni meridionali risentiranno ancora della vecchia depressione ormai in fuga verso il nord Africa.

In questa sede cercheremo di focalizzare le aree che riceveranno più pioggia. Iniziando dalle regioni settentrionali, la regione che dovrebbe totalizzare gli accumuli maggiori sarà la parte orientale della Liguria:

Circa 40mm sono attesi per effetto "stau" delle correnti di Libeccio tra la bassa val Trebbia, la Val d'Aveto, la Valle Sturla (in modo particolare), l'alta val di Vara, l'alta valle del Magra e le Alpi Apuane, in alta Toscana.

Scarse le piogge lungo le coste stante l'eccessiva ventilazione da sud-ovest. Sul resto della Liguria non si dovrebbe andare oltre qualche sgocciolio o debole piovuta con scarsi accumuli.

La seconda zona di interesse sarà la Sicilia orientale e la bassa Calabria:

Anche qui sono attesi circa 40mm nel Catanese, 25mm nel Siracusano e sul Golfo di Squillace, in Calabria; 20mm tra Siderno e Catanzaro, sempre in Calabria. Scarse o nulle le piogge altrove.

