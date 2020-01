Le piogge dei prossimi 6 giorni in Italia: SARDEGNA al comando!

La presenza, anche dietro le quinte, dell'alta pressione e la mancanza di strutture depressionarie organizzate nel Mediterraneo, determineranno una sostanziale "pochezza precipitativa" sulla nostra Penisola.

Tuttavia, rispetto agli ultimi 20 giorni, qualcosa dovrebbe muoversi in modo particolare sulla Sardegna, dove prevediamo le piogge più copiose.

La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia per i prossimi 6 giorni, ovvero fino a mercoledi 22 gennaio. Vi ricordiamo che le stime in millimetri sono puramente indicative e non devono essere prese alla lettera.

La presenza di una depressione sulle Baleari nella prima parte della settimana prossima addenserà nubi e piogge sulla Sardegna orientale, dove sono previsti tra i 90 e i 120mm di pioggia.

30-40mm sono attesi in Liguria e 30mm circa sul nord-est; queste piogge faranno parte essenzialmente del fronte perturbato atteso tra venerdi 17 e sabato 18 gennaio. Sulle altre regioni piogge scarse, nell'ordine dei 25mm in Abruzzo e 20-25mm tra le Marche e la Romagna.

Rischieranno di rimanere a secco la Sicilia settentrionale, la Calabria Tirrenica ed alcune aree della Puglia (tranne la zona garganica), dove le eventuali precipitazioni saranno davvero scarse.

