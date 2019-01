Le NEVICATE di VENERDI in Adriatico e al meridione (mappa all'interno)

Un bel colpo d'occhio questa mattina dell'entroterra abruzzese, dove la coltre nevosa ha già superato i 30-40 cm a 1000 metri di quota.

La foto immortala la situazione di questa mattina a Schiavi d'Abruzzo.

La neve seguiterà a cadere anche nelle prossime ore e per tutta la giornata di domani (venerdì) quando gli accumuli (a fine evento) saranno consistenti.

La mappa mostra la situazione attesa in Italia alle ore 13 di domani, venerdì 4 gennaio .

Nevicherà fin sulle coste su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; fino in pianura sulla Lucania; sopra i 200-300 metri su Calabria ionica (Crotonese) e sulla Sicilia settentrionale (Messinese in modo particolare). In questi settori saranno possibili sconfinamenti nevosi in pianura o sulle coste in caso di rovesci intensi o temporali nevosi.

Qualche fiocco di neve anche sulla Sardegna orientale, ma solo sopra i 400 metri; sul resto d'Italia nessun cambiamento: freddo secco e cielo sereno.

