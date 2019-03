Le MAPPE del peggioramento tra lunedì 18 e martedì 19 marzo!

Una saccatura raggiungerà il settentrione d'Italia nel corso della serata di domenica 17 marzo, determinando un richiamo di aria umida ed instabile, che provocherà un peggioramento del tempo su Liguria, regioni centrali tirreniche, Lombardia, fascia montana e pedemontana del Triveneto, Ossola.

La mappa delle precipitazioni prevista per il pomeriggio-sera di domenica 17 marzo





Nella notte e nella mattinata di lunedì 18 le precipitazioni tenderanno a coinvolgere quasi tutto il nord, escluso forse il Piemonte centro occidentale, penalizzato dalla corrente di Libeccio, la quota neve si attesterà su quote medio-alte sulle Alpi. Le precipitazioni colpiranno anche la Toscana, il nord delle Marche e la costa laziale. Abbondanti i fenomeni attesi sul Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, che con questo tipo di correnti raccoglie sempre accumuli molto rilevanti.



La mappa delle precipitazioni previste per la giornata di lunedì 18 marzo





Anche nella notte su martedì 19 marzo continueranno le piogge abbondanti sul Friuli Venezia Giulia, mentre risulteranno deboli o moderate sul resto del nord est e in Toscana, nel contempo le condizioni atmosferiche saranno già migliorate sul nord-ovest. La quota neve sulle Alpi tenderà a calare sotto i 1000m per l'ingresso di aria progressivamente più fredda.

La mappa delle precipitazioni attese nella notte su martedì 19 marzo





Nella giornata di martedì 19 marzo l'instabilità coinvolgerà soprattutto l'Emilia-Romagna, le Marche, l'est dell'Umbria e il Lazio, poi anche la Campania, poiché le correnti ruoteranno a NE, introducendo in quota aria più fredda, foriera di instabilità atmosferica. Le mappe che vi abbiamo proposto si riferiscono al modello tedesco.

La mappa delle precipitazioni attese per martedì 19 marzo