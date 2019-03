Le mappe del CALO TERMICO previsto all'inizio della prossima settimana

Al seguito della perturbazione che transiterà sul nord Italia dalla tarda serata di domenica 17 marzo a lunedì 18 marzo , comincerà ad affluire aria progressivamente più fredda sul settentrione a partire dalle zone alpine e dal pomeriggio di lunedì 18 marzo: in questo modo lungo le Alpi interverrà un abbassamento del limite delle nevicate sin sotto i 1000m, ma esclusivamente sui settori centrali ed orientali, mentre ad ovest, quando giungerà l'aria fredda, il fronte sarà ormai già transitato.



Le temperature previste alle 12 di lunedì 18 marzo a 1500m



Nella notte su martedì 19 marzo l'aria fredda ma secca entrerà in modo ancora più franco, determinando un generale rasserenamento del cielo su gran parte del nord Italia, mentre faticherà a sfondare oltre Toscana e Marche.

Le temperature previste all'alba di martedì 19 marzo a 1500m



In ogni caso essere sorvolati da aria moderatamente fredda in quota, in seno ad un flusso di correnti da nord-est, finirà per attivare condizioni di instabilità lungo le zone interne appenniniche del centro e sull'Emilia-Romagna; l'instabilità si farà strada poi anche sulle regioni meridionali.



Quanto alle temperature al suolo, il freddo si avvertirà senz'altro anche in pianura al nord e nelle zone raggiunte da ampie schiarite potrà tornare anche qualche debole gelata o brinata, che risulterà invece più intensa nelle vallate alpine. Un po' di freddo si attende anche nelle zone interne del centro, specie sulle Marche.



La massima espansione del freddo è prevista per l'alba di mercoledì 20 marzo



Tutte le mappe sono state elaborate dal modello tedesco (Istituto dell'Università di Berlino)

