Le correnti occidentali protagoniste d'Europa anche nella seconda metà di febbraio

La circolazione atmosferica prevista in Europa nei prossimi giorni, continuerà a rimanere influenzata dalle correnti occidentali. Queste ultime faranno capo ad un Vortice Polare ancora compatto . Anche nel futuro vediamo poche possibilità di un cambio di rotta in grado di traghettarci verso un periodo di maggiore dinamicità. Le condizioni atmosferiche continueranno quindi a rimanere quelle tipiche determinate da un'oscillazione artica che resterà di segno prettamente positivo , testimoniando come le masse d'aria fredda appartenenti al Vortice Polare, resteranno ancora per lungo tempo confinate alle elevate latitudini, senza la possibilità che queste ultime possano dare luogo a cambiamenti significativi del tempo rivolte alle latitudini del Mediterraneo. Una debole perturbazione potrebbe raggiungere il nostro Paese a cavallo tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, a farne le spese sarebbero ancora le regioni del centro e del sud, soprattutto i versanti adriatici. Ecco la previsione del modello europeo riferita al prossimo mercoledì, nei cerchi neri, le aree che potrebbero essere più colpite:

Lo sviluppo degli eventi riferito al medio ed al lungo termine, vede una nuova riscossa anticiclonica già a partire venerdì 21 febbraio. La nuova fase di tempo stabile sarebbe scatenata ancora dal rinforzo di alcune circolazioni di bassa pressione alle latitudini settentrionali dell'Oceano Atlantico. La partita dell'atmosfera continuerà a svolgersi lungo i paralleli, le novità in vista per le vicende atmosferiche del Mediterraneo resteranno ancora limitate. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 22 febbraio, nella quale possiamo osservare ancora le condizioni anticicloniche protagoniste "quasi" assolute del Mediterraneo: