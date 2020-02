Le correnti dall'oceano Atlantico tornano ad imporsi sull'Europa, le prospettive di febbraio

Nelle ultime ore, una parentesi di freddo invernale si è fatta sentire soprattutto sulle regioni del centro e del sud, dove lungo il versante adriatico abbiamo avuto nuvolosità e precipitazioni con nevicate fino a bassa quota. Questa parentesi di freddo si è praticamente già conclusa e sarà destinata ad essere sostituita nuovamente dalle correnti occidentali che si faranno sentire in modo preponderante a partire dal weekend. Le temperature infatti tendono nuovamente al rialzo ad iniziare dalle regioni più occidentali, sull'angolo di nord-ovest e la Sardegna. Le ultime regioni ad uscire dall'influenza della circolazione fredda, sono quelle meridionali che oggi hanno sperimentato ancora addensamenti nuvolosi e residue precipitazioni.

Come detto, con l'avvicinarsi del fine settimana, la circolazione prevista in Europa tornerà ad essere influenzata da correnti occidentali molto tese che faranno capo ad intense circolazioni di bassa pressione collocate alle latitudini settentrionali. Sull'Italia è attesa una rotazione del vento dai quadranti occidentali. Il cielo tornerà a sporcarsi di nubi lungo i settori tirrenici, mentre la temperatura è prevista in aumento, con un rialzo sensibile delle temperature atteso anche in montagna. Maggiori schiarite saranno presenti sui versanti adriatici, dove il freddo di queste ore diventerà un ricordo. Nel weekend sui rilievi alpini potrebbero esserci degli addensamenti nuvolosi con precipitazioni. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 9 febbraio:

Nel periodo successivo, potrebbero verificarsi delle ondulazioni un po' più spiccate della corrente a getto, con lo sviluppo di qualche saccatura associata alla nascita di corpi nuvolosi in grado di interessare anche l'Europa meridionale. Una di queste perturbazioni potrebbe (ma il condizionale è ancora d'obbligo) interessare l'Italia tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio. Il modello europeo ci crede, ecco la sua linea di tendenza riferita proprio a venerdì 14: