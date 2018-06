Le correnti da nord-est SECCANO la vegetazione e fanno piovere ben poco al nord

La schermatura, pur parziale, operata dall'arco alpino rispetto alle correnti da nord-est, il fatto che l'alta pressione sia comunque riuscita a proteggere parzialmente il settentrione, rispetto a quanto avvenuto sul resto del Paese, la persistenza di una ventilazione secca e fresca prettamente orientale nei bassi strati, ha inibito in gran parte la formazione di nubi cumuliformi, rendendo di fatto assenti i temporali, eccezion fatta per alcune zone della Liguria e dell'estremo nord-est.



Fintanto che questa circolazione permarrà il nord potrà assistere alla formazione di nubi medio basse ma resterà spettatrice di fenomeni che avvengono laddove la curvatura ciclonica delle correnti risulta più marcata, è presente più area fredda in quota e non esiste l'opposizione di una catena montuosa come quella alpina.



Dunque non piove su molte zone da ormai molti giorni, considerando che alcune situazioni temporalesche occorse nella prima parte di giugno, non hanno praticamente visitato diverse aree di aperta pianura.



E probabilmente in pianura non pioverà almeno sino al 4-5 luglio, mentre sulle Alpi qualche temporale potrebbe intervenire già martedì 3.



L'inibizione temporalesca determinata da questo tipo di correnti non è comunque una novità: nel passato correnti da est del genere davano l'illusione di una rinfrescata ma finivano per "gonfiare" l'alta pressione e sul settentrione non pioveva anche per diverse settimane.