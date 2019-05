Le CONTROANALISI del MODELLO EUROPEO: l'alta pressione sarÃ  davvero cosÃ¬ debole?

La corsa ufficiale del modello europeo mette in dubbio questa mattina l'affermazione dell'alta pressione nei primi giorni di giugno; al suo posto opra per un nuovo affondo delle correnti nord atlantiche verso l'Europa centrale e l'Italia; per maggiore chiarezza vi riproponiamo la mappa sinottica imbastita questa mattina dallo scenario ufficiale del modello nostrano:

Alta pressione annientata sul nascere e nuova perturbazione carica di instabilità sull'Italia, specie al nord e al centro.

E' credibile questa evoluzione? Per rispondere a questa domanda è necessario contemplare il grafico della media e dello spread inerente al modello europeo :

La linea nera rappresenta la corsa ufficiale, quella rossa la media di tutti gli scenari che compongono il modello nostrano; lo spazio viola invece è lo spread, ovvero il range entro cui tutti i cluster oscillano (verso l'alto o verso il basso).

Cosa notiamo? Una perfetta corenza tra la media e lo scenario ufficiale all'incirca fino al giorno 2 giugno . Ciò significa che la previsione per questo lasso di tempo è credibile.

Successivamente, si nota una divergenza molto ampia tra la corsa ufficiale e la media, oltre ad un ampliamento dello spread. La corsa ufficiale risulta essere il cluster con i geopotenziali più bassi, non solo rispetto alla media, ma anche rispetto al ventaglio probabilistico dello spread (spazio viola).

In altre parole, la corsa ufficiale di questa mattina è sballata al ribasso nel campo dei geopotenziali a partire dall'inizio della settimana prossima; di conseguenza la nuova fase instabile prevista dal modello europeo attorno al 4 giugno gode al momento di SCARSA CREDIBILITA'.

