Le CONTROANALISI del MODELLO EUROPEO: Ã¨ credibile l'emissione di stamattina?

Ecco la mappa partorita dal modello europeo questa mattina che avrà fatto sobbalzare dalla sedia molti appassionati di neve del nord e del centro.

Si tratta di un lobo del vortice polare in discesa sull'Europa centro-occidentale ad opera di un vistoso allungo dell'alta pressione atlantica verso nord (freccia rossa).

Inutile dire che questa mappa tingerebbe di bianco le Alpi, gli Appennini e forse qualche zona pianeggiante dell'Italia settentrionale.

E' credibile questa mappa? Per avere una prima conferma è necessario esaminare la media di tutti gli scenari (ufficiale ed alternativi) che compongono l'elaborato medesimo.

Come si può notare dalla mappa, che riassume la suddetta media, la corsa ufficiale risulta quasi sovrapponibile alla media, con poche ed opportune differenze.

Sul lungo termine la corsa ufficiale ipotizza un blocco completo della zonalità con anticicloni ubicati alle alte latitudini.

La media degli scenari invece è orientata per una situazione più zonale, ovvero con il getto a spingere leggermente verso levante...anche se gli effetti nei nostri comparti sarebbero comunque minimi.

In definitiva, l'ipotesi imbastita questa mattina dal modello europeo non sembra per nulla campata in aria; la distanza previsionale ancora impervia imporrà comunque aggiustamenti di traiettoria nel corso dei prossimi giorni. Continuate pertanto a seguirci!

