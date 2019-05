Le CONTROANALISI del modello europeo: è credibile il caldo previsto per la settimana prossima?

Il modello europeo, nel suo scenario ufficiale, accende i bollenti spiriti all'estate mediterranea sul finire della prossima settimana...e lo fa nel modo più classico e molto in voga negli ultimi anni:

Depressione in sprofondamento sull'Europa occidentale e sollevamento di un promontorio di alta pressione proprio sull'Italia nella giornata di venerdi 7 giugno.

E' credibile questa evoluzione? Per rispondere a questa domanda è necessario contemplare il grafico della media e dello spread inerente al modello europeo :

La linea nera rappresenta la corsa ufficiale, quella rossa la media di tutti gli scenari che compongono il modello nostrano; lo spazio viola invece è lo spread, ovvero il range entro cui tutti i cluster oscillano (verso l'alto o verso il basso).

Cosa notiamo? Una perfetta corenza tra la media e lo scenario ufficiale all'incirca fino al giorno 3 giugno . Ciò significa che la previsione per questo lasso di tempo è credibile.

Successivamente, si nota una divergenza molto ampia tra la corsa ufficiale e la media, oltre ad un ampliamento dello spread. La corsa ufficiale risulta essere il cluster con i geopotenziali più alti, non solo rispetto alla media, ma anche rispetto al ventaglio probabilistico dello spread (spazio viola).