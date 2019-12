Le bellezze dell'inverno: la nebbia CONGELANTE

Nebbia congelante questa mattina a Trezzano sul Naviglio (MI) (foto di Alessio Grosso)

Alberi totalmente ghiacciati che sembrano di cristallo, immobili. Fili della luce anch'essi ricoperti da una patina di ghiaccio più o meno spessa; persino i prati attorno sono bianchi, ma non si tratta di neve.

Il fenomeno della nebbia congelante (o galaverna) ha indubbiamente un fascino particolare e può trasformare un semplice bosco in una “foresta incantata”.

La galaverna di nebbia (quella che sta avvenendo oggi in Val Padana) non è mai dannosa per le piante. Essa si forma quando la temperatura esterna risulta al di sotto dello zero e la zona presa in esame viene coperta da una formazione nebbiosa. Le minuscole goccioline che formano la nebbia si mantengono allo stato liquido anche se la temperatura dell’aria risulta negativa. Quando queste goccioline vengono a contatto con i rami degli alberi, che presentano anch’essi temperatura negativa, si ha il loro congelamento.

Tutto ciò determina una galaverna soffice, che ammanta le piante come se fosse neve. In questo caso il peso che si viene a creare sugli alberi non è mai eccessivo e gli schianti a terra o le rotture di rami sono scongiurate. La presenza di ghiaccio sui rami può inoltre liberare la pianta da eventuali parassiti che la infastidiscono, come per esempio gli afidi.

Solitamente questo fenomeno è presente nelle prime ore del mattino e tende a scomparire non appena il sole si alza sull'orizzonte o se interviene della nuvolosità o del vento.

Nei casi di alta pressione tenace può anche resistere per l'intera giornata dando luogo ad episodi di neve chimica in vicinanza dei complessi industriali.