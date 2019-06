Le anomalie termiche dell'ultima settimana di maggio: Italia ancora SOTTOMEDIA

In attesa di visionare le anomalie termiche di tutto il mese di maggio (saranno disponibili solo tra qualche giorno), oggi ci accontentiamo di vedere dove ha fatto più caldo o piu freddo rispetto alla norma durante la scorsa settimana in Europa. Il periodo visionato va dal 26 maggio al 1 giugno:

Partendo dalla nostra Penisola, si apprezza ancora il trend sottomedia anche piuttosto marcato nelle aree interne del centro e in Sicilia (tra i 3 e i 5° in meno rispetto alla media). Sul resto d'Italia gli scostamenti al ribasso sono stati tra 1 e 3°, fatta eccezione per i settori più settentrionali del nord che hanno chiuso in perfetta media termica.

Un sottomedia marcato, tra 3 e 5°, si riscontra anche su diversi settori della Scandinavia; sull'Europa centrale, la zona del Baltico, la Svezia e la Finlandia le temperature sono state invece in media o poco al di sopra, mentre pesanti esuberi dalla media (tra 5 e 7°) si sono manifestati sul Portogallo e su alcuni Paesi dell'Europa orientale (specie sulle sponde occidentali del Mar Nero).