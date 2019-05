Le anomalie di APRILE in Europa; sotto media? Non proprio...

Ecco le anomalie termiche di tutto il mese di aprile a scala europea:

Per chi si aspettava colori blu a sancire un sotto media termico diffuso in Europa, resterà molto deluso da questa mappa. Il trend di marzo non è stato invertito nella sostanza, ma solo smorzato su alcune aree del nostro Continente.

Una delle aree che denuncia temperature in media è il bacino del Mediterraneo. Anche in Italia il quadro termico complessivo è stato attorno alla norma o leggermente esuberante (1-3°) dove vedete il colore rosato.

In media anche la Penisola Iberica, il sud della Francia, la Penisola Ellenica e la lontana Turchia; tutte le altre nazioni hanno registrato esuberi più i meno marcati dalla media, fino a 3-5° dove vedete i colori più accesi.

Ecco invece come si è comportato aprile in Europa sotto il profilo delle piogge:

Pesanti deficit idrici hanno colpito la Scandinavia, la Svezia, la Finlandia e la zona del Baltico.

L'Italia ha avuto una pluviometria molto variegata con massimi sul nord-est e al centro. Da segnalare le piogge molto abbondanti su alcuni tratti della costa mediterranea spagnola, dove è caduto il quadruplo della pioggia attesa.