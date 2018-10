Le Alpi si tingono di BIANCO: come NEVICA a...

Il limite delle nevicate si presenta piuttosto alto, specialmente lungo la fascia prealpina, mentre nelle Alpi qua e là riesce ad assestarsi anche al di sotto dei 2000m, in particolare nelle vallate superiori e più strette.



Fantastico il colpo d'occhio che ci offre la località di Riale, in alta Val Formazza, in alto Piemonte: la neve ha trasformato il paesaggio e pare arrivato di colpo l'inverno.



Tanta neve si segnala anche al Passo dello Stelvio, dove si sta abbattendo un'autentica bufera. Forti nevicate si segnalano anche nella zona del Passo del Foscagno, tra Bormio e Livigno in alta Valtellina, mentre sul Piccolo Tibet la pioviggine si alterna a brevi momenti di neve.



Nevica molto anche nella zona del Passo del Sempione in Svizzera, mentre al momento non nevica a St.Moritz. In Trentino la quota neve si attesta mediamente oltre i 2300-2500m, ma è destinata a scendere di qualche centinaia di metri nel corso della giornata, con il previsto calo dei geopotenziali.



Un po' più bassa si presenta in Alto Adige; stamane spruzzata a Riva Di Tures a 1595m, ma ora prevalenza di pioviggine, piove in Val Pusteria e sino al Cimabanche.



Nevica sulle piste di Champorcher e Valtournenche in Valle d'Aosta, dove il limite neve si attesta mediamente oltre i 1700m, pioggia e nubi basse nel fondovalle.

Anche qui è previsto un calo della quota neve verso sera.



Queste nevicate, anche se a quote un po' elevate, garantiscono comunque un sollievo ai ghiacciai e limitano un po' il rischio di inondazioni dovuti all'esondazione di fiumi e torrenti, trattenendo in forma solida almeno una parte delle precipitazioni.



IL MALTEMPO POTREBBE AGGRAVARSI?

