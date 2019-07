La via per una nuova crisi estiva? Percorso lungo e difficile...

Un lungo periodo di alta pressione è previsto interessare lo stivale italiano nel prossimo futuro. Il generoso contributo di aria calda subropicale africana, stimolerà lo sviluppo di un vistoso anticiclone che nelle prossime ore è previsto acquistare forza e compattezza proprio lungo un asse di sviluppo passante per il Mediterraneo e l'Europa centro-occidentale. I valori di temperatura in quota sono previsti in graduale aumento così come le temperature che potranno essere raggiunte al suolo. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 23 luglio:

Quando sarà la giornata più calda?

L'apice dell'ondata di caldo si verificherà in concomitanza con il passaggio di un nuovo fronte perturbato sull'Europa nord occidentale nella seconda metà della settimana. Giovedì 25 e venerdì 26 potrebbero quindi risultare le giornate più calde, le temperature previste alla quota di circa 1500 metri, toccheranno valori sino a 20 o 22 gradi al nord. Al suolo la colonnina di mercurio nei valori massimi potrebbe toccare persino i +38°C nelle regioni interne del centro.

Nel complesso l'ondata di caldo è prevista interessare con maggiore decisione ancora una volta le regioni del nord e del centro. Ecco la previsione sulle temperature previste alla quota di circa 1500 metri nella giornata di venerdì 26 luglio: