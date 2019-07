La tremenda ondata di CALDO della settimana scorsa sulle mappe riepilogative...

Una settimana fa si stava consumando una delle ondate di caldo più intense dell'ultima storia recente, con valori superiori a 40° su molti settori dell'Europa occidentale. Molti record termici sono stati polverizzati in Francia, Olanda, Belgio e nel Regno Unito.

La mappa che vi proponiamo mostra le temperature massime assolute che si sono raggiunte la settimana scorsa in Europa:

Ecco l'impronta dell'ondata bollente che ha flagellato tutta l'Europa centro-occidentale, Italia compresa. Nel cerchio bianco si sono registrate temperature comprese tra 40 e 45°. Come vedete, gli effetti peggiori dell'ondata di caldo si sono avuti in Francia e su alcune zone della Spagna. L'Italia e l'Europa centrale non sono state a guardare, con temperature comprese tra 35 e 40°.

Per ciò che concerne la nostra Penisola, i valori più elevati si sono registrati sulla pianura padana centro-orientale, nelle zone interne dell'Italia centrale e sulla Sardegna.

Colpita anche la Svezia e la Finlandia che hanno fatto registrare temperature comprese tra 30 e 35°, mentre sulla parte sud-orientale del Regno Unito si sono sfiorati i 40°.