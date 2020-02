La tempesta Dennis fa già parlare di sè, ecco cosa sta succedendo in queste ore

Un flusso di aria gelida si riversa in grande quantità tra la calotta glaciale e la Baia di Baffin, dando luogo ad un vortice di bassa pressione di straordinaria potenza; le immagini satellitari disegnano una evidente spirale di nubi che ruotano tumultuosamente attorno ad un perno ubicato a sud dell'Islanda. Poco prima di mezzanotte questo potente vortice di bassa pressione raggiungerà il picco di massima intensità, nel cuore del ricciolo di nubi la pressione atmosferica, per una manciata di ore, scenderà sotto i 925hPa , provocando raffiche di vento fino a 180km/h e scatenando una mareggiata di rara potenza, con onde che potrebbero essere alte più di 15 metri.

ll gigante Nord Atlantico è stato chiamato Dennis, porta già in queste ore raffiche di vento fino a 150km/h sulle coste dell'Irlanda e dell'Inghilterra settentrionale.

Nelle Highlands della Scozia sono stati toccati picchi fino a 170km/h. La prima regione ad essere raggiunta dalla tempesta è stata l'Islanda, dove i venti hanno toccato raffiche comprese tra 200 e 220km/h. Il record assoluto di velocità del vento è stato registrato dalla stazione di Hafnarfjall, con un picco di 255km/h. Si tratta di venti straordinariamente intensi, al pari di quelli generati da un uragano.