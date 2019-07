La svolta nel cuore dell'estate. Piu' fresco e tanti temporali in arrivo

Ve ne abbiamo parlato a lungo negli ultimi giorni e ormai possiamo confermare le previsioni : il quadro barico sull'Europa si appresta a mutare sensibilmente nel corso della settimana ponendo come elemento saliente l'arrivo di correnti più fresche e instabili atlantiche su buona parte del vecchio Continente e anche nel Mediterraneo, dopo tante settimane dominate da un opprimente anticiclone africano.

L'alta pressione dunque si ritirerà alle sue latitudini più consone e lascerà campo aperto sul Mediterraneo per l'arrivo dell'aria più fresca che farà quantomeno rientrare le temperature sulle medie del periodo e in qualche caso a portarle anche sotto. Non si tratterebbe di una fase momentanea, bensì di un vero e proprio cambio di circolazione che potrebbe persistere sin verso la terza decade di luglio.

Il cuore dell'estate potrebbe essere quindi caratterizzato da un clima decisamente meno caldo e sopportabile oltre che un prepotente ritorno di acquazzoni e temporali sia al nord che al centro-sud, a più riprese a cominciare proprio da metà settimana. Già domani i temporali saranno estesi e intensi su gran parte del centro-nord (specie tra Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove non mancheranno grandinate notevoli e forti colpi di vento), ma il vero cambiamento avrà inizio da mercoledì 10 quando caleranno sensibilmente le temperature al centro-nord (anche di 6-9°C) e in serata l'aria più fresca raggiungerà anche Puglia, Basilicata e Campania. Entro la mattina di giovedì la calura opprimente nord africana avrà abbandonato tutta Italia, compreso l'estremo sud.