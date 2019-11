La settimana si apre col maltempo, ancora tanta pioggia e neve

Novembre che si sta confermando estremamente autunnale sull'Italia, come da anni non si verificava.

Dopo un due mesi (settembre e ottobre) caldi e siccitosi, il mese di novembre sta restituendo tutto con gli interessi, soprattutto al nord Italia e sulle regioni tirreniche.

Tutto merito del flusso atlantico, totalmente ripristinatosi dopo tanta egemonia anticiclonica. L'alta pressione non fa visita all'Italia praticamente da inizio mese e le perturbazioni umide e fresche provenienti da ovest, dall'Atlantico, riescono a penetrare con estrema facilità nel Mediterraneo, una dietro l'altra. Da un lato ne giovano terreni, dighe e montagne dopo tanta siccità e assenza di pioggia/neve, dall'altro lato l'eccesso crea sempre disagi come dimostrato dagli episodi alluvionali in Toscana e le valanghe sulle Alpi.

Altre perturbazioni con la nuova settimana

Il ciclone che attualmente sta colpendo l'Italia abbandonerà il Paese già nelle prime ore di lunedì 18, in nottata, ma un nuovo fronte perturbato seguirà alle sue spalle e coinvolgerà il centro-nord tra la mattina e il pomeriggio. La nuova perturbazione transiterà rapidamente al sud nella giornata di martedì 19, dando spazio ad un momentaneo miglioramento al centro-nord.

Mercoledì 20 potrebbe essere l'unica giornata generalmente stabile per tutta Italia. Ma sarà soltanto una breve illusione: le correnti atlantiche torneranno nuovamente alla carica da giovedì 21 su tutto il nord Italia, dove le piogge torneranno ad essere persistenti per tutto il prosieguo di settimana e la neve tornerà ad avvolgere le Alpi oltre i 1000/1200 metri di quota con accumuli importanti.

Solo per il sud potrebbe aprirsi una fase leggermente più stabile da mercoledì 20 fino al termine della settimana.