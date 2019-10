La seconda metà di ottobre con una deriva più instabile

Dopo lungo tempo, una depressione dalle origini oceaniche, è prevista raggiungere il Mediterraneo con l'inizio della prossima settimana. I modelli di previsione mettono in luce l'arrivo di una perturbazione piuttosto attiva che sarà in grado di portare i suoi effetti soprattutto sulle regioni del centro e del nord, con un precipitazioni localmente importanti che sono previste nell'angolo nord-occidentale. Le regioni più coinvolte potrebbero essere Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, si tratta quindi di una perturbazione che farà piovere proprio nelle zone che negli ultimi anni hanno sofferto maggiormente le condizioni di siccità, questa è una notizia che non può altro che farci piacere. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 15, nella quale possiamo distinguere la perturbazione in procinto di interessare il nostro Paese:

L'evoluzione del tempo nel periodo successivo, rimane ancora in parte da chiarire, anche se allo stato attuale sembra essere confermato il consolidamento di una depressione che resterà ferma col proprio perno in prossimità del Regno Unito. Con questo tipo di circolazione, al momento possiamo escludere nuovi tenaci anticicloni sull'Europa, mentre al contrario sarebbe promossa una circolazione di natura più instabile, con l'attività di nuove perturbazioni che potrebbero coinvolgere anche il nostro Paese da qui alla fine del mese. In particolare il modello europeo sembra insistere sulla previsione di una nuova saccatura sull'Europa a cavallo tra il termine della seconda e l'esordio della terza decade di ottobre, ecco la previsione riferita a domenica 20: