La riscossa dell'anticiclone nel weekend, poi la PIOGGIA in arrivo dalla prossima settimana?

Il tempo previsto nei prossimi giorni tenderà a migliorare rapidamente, infatti ci aspettiamo il rinforzo di un nuovo campo di alta pressione, associato ad un profilo delle temperature che tenderà ad aumentare gradualmente. Le condizioni atmosferiche, soprattutto a partire dal fine settimana, tenderanno ad essere più stabili e soleggiate, i valori termici superiori alle medie del periodo, con picchi ancora molto vicini all'estate sulle regioni meridionali. Il nuovo anticiclone ci accompagnerà probabilmente fino a lunedì, mentre a partire da martedì il tempo previsto sull'Italia, potrebbe subire una trasformazione abbastanza importante a partire dalle regioni settentrionali e dai versanti tirrenici. Eccon la previsione del modello americano per sabato 13 ottobre:

Con l'inizio della prossima settimana, una nuova perturbazione in arrivo dall'oceano Atlantico, potrebbe portare delle precipitazioni soprattutto lungo il versante tirrenico. Si tratterebbe di una perturbazione dominata dallo Scirocco, nelle regioni interessate, con questo tipo di situazione potrebbero quindi manifestarsi temporali anche di una certa intensità, con precipitazioni localmente copiose e abbondanti. Tuttavia n on tutti i modelli sembrano concordi su questa evoluzione, la nostra perturbazione potrebbe arrestare la sua corsa proprio in corrispondenza dell'Italia, portando effetti più contenuti e precipitazioni più disorganizzate. A tal proposito, l'ipotesi proposta questa sera dal modello americano GFS per martedì 15 ottobre, appare una delle più perturbate:

Quel che è certo è che per tutto il periodo preso in esame, il profilo generale delle temperature risulterà superiore alle medie del periodo, con gli scarti maggiori in previsione proprio sulle regioni meridionali, dove a tratti i valori potrebbero risultare ancora quasi estivi. Valori sopra la norma non solo nel weekend ma anche la prossima settimana, quando sull'Italia è previsto un rinforzo dei venti meridionali.