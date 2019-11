La RISCOSSA dell'alta pressione COVA in silenzio tra le mappe

Un anticiclone tornerà presto a dettar legge nel Mediterraneo e dunque sull'Italia? Da fine mese sperimenteremo un vulcanico ritorno dell'alta pressione, con tutti gli annessi e connessi che comporta questo tipo di figura barica? Le probabilità crescono.



Secondo il modello americano tutto accadrebbe abbastanza gradualmente ma inesorabilmente: negli ultimi giorni di novembre l'accelerazione della corrente a getto (a 10km di altezza) spingerebbe il trenino delle grandi depressioni atlantiche a muoversi rapidamente da ovest verso est all'altezza del centro Europa, influenzando in modo sempre più marginale l'Italia, come si vede chiaramente in questa mappa:

La mossa successiva spetterebbe all'anticiclone subtropicale, coadiuvato peraltro dal modesto affondo in pieno Atlantico di una saccatura; ecco allora cosa mostra la media degli scenari del modello americano per i primi giorni di dicembre!

Si nota chiaramente la rimonta anticiclonica, condivisa dalla maggior parte dei 20 scenari proposti. Quello che calca maggiormente la mano è l'emissione ufficiale che fa pensare ad un anticiclone di quelli tosti, che difficilmente mollano la presa in breve tempo e ci regalano una bella concentrazione di giornate inquinate, caratterizzate da pesanti inversioni termiche, nebbie al suolo, aria statica, certo anche bel tempo e mitezza e una pausa dei grandi diluvi di questo pomeridiano, ma la paura è come sempre che da un eccesso ne derivi poi un altro in senso opposto. Ecco comunque la calda "caliente":

Curioso notare come a livello emisferico l'Europa sia l'unica zona a ricevere in modo tanto spettacolare le performances dell'anticiclone, guardate infatti la stessa mappa riferita a tutto l'emisfero boreale:

Il vortice polare effettivamente si mostra abbastanza compatto ma diversi rami freddi riescono comunque a scendere verso sud tranne sull'Europa centro-occidentale e mediterranea. Interessante no?



Attendibilità: il ritorno dell'anticiclone tra fine mese ed inizio dicembre per ora sembra possibile al 45%, che è molto considerata la distanza temporale.