La ricetta del tempo all'inizio di dicembre

La circolazione atmosferica prevista sull'Europa e sull'Italia nel prossimo periodo, sarà soggetta ad alcune modifiche sostanziali, sperimenteremo in particolar modo un ricompattamento del Vortice Polare che a lungo andare, porterà ad una maggiore intensità dei venti occidentali soprattutto sull'Europa centrale e settentrionale, laddove tali correnti saranno sovente inserite in un contesto di tempo perturbato ma tendenzialmente mite. Nel brevissimo termine, una rapida perturbazione attraverserà il nostro Paese nella giornata di domani, mercoledì 27 novembre, con precipitazioni soprattutto al centro ed al nord, lungo i versanti tirrenici. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per la mattinata di domani:

L'evoluzione riferita alla prossima settimana, porterà quasi sicuramente ad un raffreddamento delle temperature sul comparto nord-est europeo e soprattutto sulla Penisola Scandinava, dove i modelli mettono in evidenza la discesa di una massa d'aria fredda di origine artica, un evento che anticipa il futuro ricompattamento del Vortice Polare previsto per i primi giorni di dicembre.



A ridosso del prossimo weekend, il tempo sul nostro Paese sarà soggetto ad una nuova influenza instabile portata da una circolazione depressionaria che metterà in contrasto le masse d'aria miti del Mediterraneo, con quelle fredde artiche. Sulle regioni del nord, potrebbe perfino verificarsi qualche nevicata a bassa quota, soprattutto tra sabato 30 e domenica 1 dicembre, mentre al centro ed al sud sarà prevalente l'influenza temperata del Mediterraneo. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica prossima:

In linea generale, il tempo previsto sul nostro Paese, continuerà ad avere caratteristiche abbastanza variabili, con elevate probabilità di pioggia specie al centro ed al sud. Le temperature risulteranno tendenzialmente miti, almeno fino al termine della prima settimana di dicembre.