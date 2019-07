La prossima settimana tornerÃ  il CALDO ESTREMO sull'Italia?

Il prezzo da pagare per tornare a temperature normali saranno i temporali intensi che scorazzeranno da nord a sud durante il prossimo fine settimana.

La domanda che sorge spontanea riguarda il dopo, ovvero il tempo della prossima settimana e in generale della prima decade di agosto. Saremo di nuovo interessati da ondate di caldo estreme oppure ci avvieremo a commentare un decorso estivo abbastanza normale?.

Esaminando le mappe per la prima parte della prossima settimana possiamo essere abbastanza ottimisti: il caldo intenso ed opprimente dovrebbe mantenersi alla larga dall'Italia, dove invece vigeranno condizioni di caldo normale. Ecco le temperature a 1500 metri previste per il pomeriggio di lunedi 29 luglio:

Sulla nostra Penisola le temperature alla medesima quota si manterranno al di sotto dell'isoterma + 20° (33-34° al suolo) che è un po' il confine tra caldo moderato ed intenso. Solo le due isole maggiori potrebbero avere risalite calde più corpose, ma sempre in un contesto fugace.

Anche la giornata di mercoledi 31 luglio mostra un caldo del tutto normale per il periodo sulla nostra Penisola (ricordiamo che il periodo più caldo dell'anno è quello che stiamo vivendo, ovvero a cavallo tra luglio e agosto):

La + 20° a 1500 metri se ne starà distante dall'Italia, a parte la Sicilia che potrebbe esserne interessata per un breve periodo. Di conseguenza, su quasi tutta la nostra Penisola il mese di luglio si concluderà sotto condizioni di caldo normale; anche le prospettive per i primi giorni di agosto non vedono (almeno per il momento) la possibilità di ondate di caldo intense e durature. Vedremo...

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive