La prossima settimana, la trottola depressionaria allenta finalmente la sua forza

Il Mediterraneo continua ad essere interessato da una circolazione piuttosto complessa di bassa pressione che determina condizioni di tempo inaffidabile. Un corpo nuvoloso sta cominciando ad interessare il nostro Paese, coinvolgendo le regioni del centro e del nord, con precipitazioni che potrebbero risultare particolarmente intense lungo i rilievi delle Alpi centrali ed orientali, dove la neve è prevista salire sino a quota elevata (con accumuli notevoli), mentre sulle Prealpi e nelle zone di pianura, anche in conseguenza dello scioglimento della neve caduta i giorni scorsi, potrebbero verificarsi piene improvvise dei torrenti. Questo è il motivo per il quale la Protezione Civile del Veneto ha emanato uno stato di allerta 2 per rischio idrogeologico. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per la mattinata di domani, domenica 17 novembre. Precipitazioni abbondanti sono previste sulle centrali tirreniche (dove potrebbero verificarsi anche alcuni temporali), nonchè lungo la fascia alpina e prealpina del nord-est, dove sono previste abbondanti nenicate mediamente sopra i 1500 metri di quota:

La prossima settimana potrebbe verificarsi un cambiamento almeno parziale nell'impostazione della circolazione sinottica su larga scala; l'ampia ondulazione della corrente a getto, potrebbe spostare la sua influenza un po' più ad ovest, lasciando il nostro Paese ai margini dell'azione perturbata. Le correnti in quota risulterebbero più temperate e soprattutto il maltempo sulle regioni del centro e del sud concederebbe una relativa tregua. La previsione del modello americano riferita a giovedì 21 novembre, mette in mostra una attiva circolazione di bassa pressione collocata col proprio perno sull'Europa occidentale. Su queste basi di partenza, al nord e sulle regioni dell'alto Tirreno potrebbero rinnovarsi le condizioni ideali alla PIOGGIA, mentre una relativa pausa al maltempo si potrebbe affacciare al centro e soprattutto al sud: