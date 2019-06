La prima decade di giugno tra FORTI TEMPORALI al nord, CALDO intenso al sud?

Una circolazione di aria instabile nord-atlantica, è prevista nei prossimi giorni scivolare sull'Europa occidentale; esistono i presupposti affinché possa consolidatasi una vistosa saccatura. Questa figura di bassa pressione evolverà verso Levante con molta difficoltà, sopraffatta dall'intenso richiamo di venti meridionali molto caldi da lei stessa innescati. Inutile dire che con questa situazione, gran parte del nostro Paese sia destinato a sperimentare una condizione persistente di caldo, una situazione diventata molto comune nelle estati degli ultimi 20 anni. Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 5 giugno, nella quale possiamo osservare ormai la perdita definitiva di importanza della circolazione depressionaria che tutt'ora insiste sulle regioni del mezzogiorno, destinata ad esaurirsi entro la seconda metà della prossima settimana:







Contestualmente sperimenteremo un rinforzo della componente subtropicale dell'anticiclone dalla seconda metà della prossima settimana, questo rinforzo cadrà di pari passo con l'avvicinamento della saccatura sull'Europa occidentale. Nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno, sulle regioni del nord potrebbe verificarsi qualche forte temporale provocato dal contrasto tra l'aria calda subtropicale e quella fresca oceanica, contestualmente, le regioni del Mezzogiorno e la Sardegna, potrebbero sperimentare un rialzo ulteriore delle temperature, sino a valori piuttosto intensi di caldo che potrebbero comparire soprattutto nelle zone interne, lungo le coste l'azione mitigatrice del mare risulterebbe ancora preponderante. Ecco una stima delle temperature massime previste dal modello americano sull'Italia nella giornata di venerdì 7 giugno: