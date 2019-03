La nuova settimana si apre con un CROLLO TERMICO e l'arrivo della neve su diverse località

Una circolazione d'aria più instabile è prevista interessare il nostro Paese a partire dalla giornata di domani, lunedì 11 marzo. Trattasi di un impulso proveniente dai quadranti nord-occidentali, il quale trascinerà con sè una mole considerevole di aria polare-marittima. Questa massa d'aria dalle caratteristiche non troppo fredde ma certamente molto instabili, ha già portato alcune nevicate a bassissima quota nella parte settentrionale del Regno Unito; questa mattina nevicate si sono verificate persino su Glasgow, in seno ad una corrente molto veloce da nord-ovest. Adesso la perturbazione raggiungerà molto velocemente l'area del Mediterraneo.



Ad esserne colpite saranno soprattutto le regioni italiane centrali e meridionali, i fenomeni più consistenti sono previsti lungo i versanti adriatici e saranno a prevalente carattere di rovescio o temporale. Volgendo ancora lo sguardo all'aspetto sinottico, alle quote superiori, in libera atmosfera le temperature saranno soggette ad un balzo considerevole verso valori di freddo intenso. Nella notte tra domenica e lunedì, il modello europeo ipotizza picchi verso il basso della temperatura sino a -35°C alla quota di circa 5500 metri, un valore che sarà garanzia di precipitazioni nevose a bassissima quota.

Una stima degli accumuli totali di pioggia previsti tra lunedì e martedì sull'Italia. Le precipitazioni più intense anche a carattere nevoso, saranno indirizzate alle regioni del medio e basso versante Adriatico.

Le regioni più colpite includeranno Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, la quota delle nevicate potrebbe spingersi molto in basso, nei rovesci più intensi arriverà a sfiorare le località pianeggianti. Qualche nota di instabilità prevista anche sul medio e basso Tirreno. L'impulso risulterà molto veloce e sarà seguito da un rinforzo notevole del vento dai quadranti nord-occidentali, accompagnato da sensazione accentuata di freddo.



Modello europeo: ecco la posizione della perturbazione nella prima mattinata di martedì 12 marzo.

Una seconda perturbazione dalle caratteristiche molto simili, è prevista raggiungere l'Italia tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, ad essere interessate dai fenomeni più organizzati, saranno ancora le regioni centrali e meridionali italiane, sebbene in questo caso sia previsto un coinvolgimento marginale anche di alcuni settori dell'Italia settentrionale. In questo frangente la quota delle nevicate risulterà collocato più in alto.



