La NEVE in pieno maggio: quanto durerÃ  questa fase fredda?

Maggio probabilmente chiuderà termicamente sotto la media del periodo . La situazione è tale che non sarà facile per il tempo raddrizzarla a breve.

Anche se è già successo in passato stupisce sempre vedere le località alpine ed appenniniche passare dal verde al bianco nel volgere di breve, qui siamo in Austria a soli 1160m di quota, oggi e sotto ieri:

Nel fine settimana 18-19 maggio assisteremo ad un cambiamento della circolazione: non più fredda da nord-est, le correnti vireranno a Scirocco ma apporteranno aria umida ed instabile ad abbracciare gran parte del Paese, determinando precipitazioni anche generose tra nord e centro.



E la prossima settimana: tornerà l'alta pressione? Macché! Il modello americano per il momento non contempla minimamente questa ipotesi. Rinnova invece la linea depressionaria, segnalando il passaggio di vortici magari meno profondi ma dai risvolti comunque temporaleschi su gran parte d'Italia tra martedì 21 e giovedì 23 maggio. Ecco la carta barica che dice tutto; si tratta dalla media degli scenari del modello americano prevista per mercoledì 22 maggio:



Anche nei giorni successivi, cioè tra venerdì 24 e domenica 26 non si vede affatto il ritorno della stabilità e del bel tempo, ma ancora il transito di alcuni impulsi temporaleschi da ovest sia al nord che al centro, come testimonia chiaramente questa mappa del modello americano prevista per sabato 25 maggio:

Solo verso la fine del mese le cose potrebbero migliorare perché il modello prevede un fisiologico rialzo della cintura degli anticicloni subtropicali verso nord, ma con risultati ancora tutti da verificare, peraltro al nord rimarrebbe attiva dell'instabilità, ecco la mappa prevista per lunedì 27 maggio: