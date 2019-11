La NEVE in pianura in due mosse prima di metà mese?

Ci sarebbe già aria di neve sino in collina nel corso di domenica 1° dicembre, con probabili sconfinamenti sino al fondovalle su alcune zone del Piemonte, specie dell'Ossola, ma una vera occasione di neve in pianura potrebbe intervenire negli episodi perturbati successivi, segnatamente quello al momento previsto dopo l'Immacolata.

Cominciamo da un'analisi prevista per domenica 8 dicembre, dove si nota una depressione interessare le nostre regioni meridionali e il medio versante Adriatico, introducendo aria fredda e conseguenti nevicate lungo la dorsale appenninica del centro e del sud a quote anche basse, ma difficilmente pianeggianti.

Questo primo episodio però, se confermato, raffredderebbe e seccherebbe sensibilmente l'aria al nord, favorendo in caso di successivo ingresso depressionario, nevicate anche in pianura. E ci sarà questa seconda mossa? Quella che negli ultimi anni è spesso mancata, quest'anno sembra scorgersi in modo abbastanza promettente dai modelli nel corso della seconda decade di dicembre, come evidenzia la mappa qui sotto:

Ma queste mappe sono attendibili? Abbastanza, perché se ne trovano molte altre (e non solo in questa emissione) che avallano prepotentemente questa linea di tendenza, cioè quella del doppio passaggio.



Osservate ad esempio questa sequenza: affondo dell'Immacolata che introduce l'aria fredda e poi inserimento di una possente saccatura con conseguente peggioramento, anche nevoso su alcune zone:

Seguite gli aggiornamenti:-)