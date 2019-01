La NEVE in Adriatico e al meridione: gli ultimi aggiornamenti...

Ancora 24-36 ore di relativa tranquillità, poi la nostra Penisola sperimenterà la prima ondata fredda di questo neonato 2019. Colpirà in modo particolare le regioni adriatiche e il meridione, ma il calo termico si farà sentire su tutta l'Italia, anche laddove i raggi del sole pomeridiano trasformeranno il Capodanno in una finta primavera.

Le prime avvisaglie di questo cambiamento non arriveranno prima di domani (mercoledi 2), in quanto la massa fredda sta prendendo le mosse in queste ore sulle latitudini artiche.

Freddo, vento, ma anche NEVE FINO IN PIANURA E LUNGO LE COSTE nelle zone esposte al flusso gelido da nord-est.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia per le ore centrali di giovedi 3 gennaio.

A nord della linea blu il tempo sarà buono, anche se ventoso e freddo; la neve potrebbe cadere fin sulle coste tra il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia. Qualche nevicata sopra i 200-300 metri, ma occasionalmente anche lungo i litorali, sarà possibile sulla Sicilia settentrionale (messinese e palermitano) e sulla Calabria ionica (Crotonese).

Nelle ore centrali di venerdi 4 gennaio (seconda mappa), neve fin sui litorali di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Qualche fiocco di neve non si esclude anche sui settori più meridionali della Romagna.

Neve sulla Calabria Ionica e la Sicilia settentrionale sopra i 200-300 metri, ma con locali sconfinamenti anche in pianura.

Una spruzzata di neve potrebbe arrivare anche sulla Sardegna orientale, ma solo oltre i 400 metri, per il resto bel tempo con cielo limpido e clima freddo.

Tra sabato 5 e domenica 6 gennaio si prevede una generale attenuazione dei fenomeni ed un temporaneo riscaldamento specie al nord.

CONTROLLA SE NEVICHERA' A...

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it