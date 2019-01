La NEVE di giovedì 10 gennaio in Adriatico e al meridione (mappa all'interno)

L'apice di questa moderata ondata di freddo sull'Italia si toccherà tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio.

Le regioni esposte saranno sempre le stesse, ovvero il versante adriatico e il meridione; sul resto d'Italia il tempo sarà buono, anche se piuttosto freddo e ventoso.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia nelle ore centrali di giovedì 10 gennaio.

La neve cadrà sopra i 400-500 metri su Marche, Abruzzo, Umbria orientale, Molise, Lucania e Puglia. Vi potrebbero essere sconfinamenti a quote inferiori in caso di rovesci intensi; il tutto sarà accompagnato da forti venti da nord-est e mari in cattive condizioni.

Qualche nevicata sopra i 700-800 metri potrebbe cadere anche sulla Calabria e il nord della Sicilia, sopra i 600-700 metri sulla Sardegna orientale; per il resto tempo sereno e asciutto.

La seconda mappa mostra la situazione prevista in Italia alle ore 20 di giovedì 10 gennaio.

La neve potrebbe scendere fino a 300-400 metri tra Marche e Abruzzo; 400-500 metri tra Molise, Lucania, Irpinia e Puglia.

Spruzzate di neve saranno probabili anche sui 600 metri nel sud est della Sardegna e sopra i 700 metri sul nord della Sicilia; nessun cambiamento sulle altre regioni.

