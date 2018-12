La neve conquista la Valpadana: la prima azione della stagione invernale ha fatto goal

Preannunciata con alcuni giorni di anticipo, una perturbazione peraltro piuttosto modesta, ha interessato le regioni del nord la notte tra domenica 16 e lunedì 17, concludendo la sua corsa sul Mezzogiorno, ove determina gli ultimi episodi di instabilità proprio in queste ore. Seppur con qualche differenza rispetto a quanto prospettato dai modelli di previsione a scala locale, questa perturbazione è riuscita a portare la neve sino a quote pianeggianti sulle regioni del nord, cadendo copiosa anche lungo l'Appennino Tosco-Emiliano.







Tra le zone maggiormente interessate dai fenomeni, citiamo la bassa Lombardia e l'Emilia Romagna, dove ci sono stati sconfinamenti nevosi fino alle coste del riminese. Accumuli anche superiori ai 10 cm nelle principali città dell'Emilia Romagna: imbiancate Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna che lunedì mattina si sono svegliate ammantate di bianco



Pioggia a carattere di rovescio invece su Ancona e Pescara. Nevicate si sono verificate lungo la dorsale appenninica del centro Italia. Leggera spruzzata anche nell'entroterra della Liguria, dove nella notte i fiocchi hanno fatto la loro comparsa anche sui quartieri collinari di Genova (200-300 metri).



Adesso siamo in attesa di una nuova perturbazione che tra mercoledì e giovedì potrebbe ancora riportare i fiocchi di neve sino a quota molto bassa sulle regioni del nord, stante la persistenza di un modesto strato d'aria più fredda intrappolato sulla Valpadana.



