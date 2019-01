La NEVE al nord in 3 mosse entro l'inizio della terza decade di gennaio?

L'alta pressione dovrebbe indebolirsi dopo la metà del mese e contemporaneamente si scorge un abbassamento del flusso delle correnti perturbate atlantiche, in grado di determinare un cambiamento del tempo anche in sede mediterranea, cioè sull'Italia e non limitato alle sole regioni adriatiche e al sud.



I primi segnali si scorgerebbero già a partire da mercoledì 16 ma diverrebbero più evidenti nei giorni successivi, quando il modello americano prova a far sfondare nel Mediterraneo una prima saccatura, che isolerebbe una depressione al centro e al sud, che richiamerebbe aria fredda da nord-est, portando nuovamente un po' di neve a bassa quota lungo il versante adriatico e sull'Appennino meridionale.



A seguire l'anticiclone non avrebbe tempo di inserirsi nuovamente da ovest perché incalzerebbe una nuova saccatura, questa volta in grado di inserirsi in modo più netto e convincente sul Mediterraneo.



Sfruttando l'aria fredda preesistente, si creerebbero le condizioni per assistere a brevi nevicate anche a quote pianeggianti sul settentrione e a quote basse lungo le regioni centrali tirreniche.



Potrebbe davvero essere il segnale di un graduale cambiamento di circolazione, peraltro già evidenziato dalle emissioni di controllo del modello stesso.



Seguite gli approfondimenti nella rubrica del "fantameteo".