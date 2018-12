La mitezza atlantica (per ora) NON scalfisce il FREDDO sull'Europa centro-orientale

Ecco il quadro delle temperature minime registrate in Europa la notte scorsa. Vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo.

Come si può notare dai rilevamenti termici, la mitezza indotta dal rinforzo del getto atlantico connesso all'allungo dell'alta pressione sul Mediterraneo si limita all'Europa occidentale, l'Italia, il Bacino del Mediterraneo fino alla lontana Turchia.

I valori più elevati si riscontrano sulle coste occidentali francesi e sulla Cornovaglia, dove si superano agevolmente i 10°.

A nord e ad est della linea bianca che abbiamo tracciato sulla mappa, dominano invece temperature piuttosto basse. Sulla regione scandinava spuntano valori termici anche sotto i -10°, con punte al ribasso fino a -15/-17°.

Nei prossimi giorni (indicativamente fino a domenica) la linea della mitezza dovrebbe guadagnare terreno verso levante, prima di un nuovo brusco arretramento che dovrebbe prendere piede all'inizio della settimana prossima.

I modelli, oltre al freddo che entrerà, dovranno tener conto di quello già presente in loco, per non incorrere in svarioni grossolani...

