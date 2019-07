La magia delle lucciole, uno spettacolo sempre piÃ¹ spesso dimenticato

Le lucciole, con i loro piccoli bagliori nel buio della notte, sono il simbolo delle nostre estati, uno spettacolo di luci diventato sempre più raro da vedere nelle nostre città ma ancora pienamente godibile nei boschi delle nostre campagne, soprattutto negli ambienti umidi. La progressiva scomparsa di questo insetto dalle nostre città è da attribuire all'inquinamento di tipo luminoso che è presente ormai in quantità sempre più massiccia nei centri abitati e che induce questo insetto a preferire ambienti più bui. Sul banco degli imputati anche l'uso massiccio di pesticidi sembra svolgere un ruolo importante nella drastica riduzione della specie ma per fortuna non tutte le aree ne sono colpite.

Tuttavia è necessario spostarsi soltanto di pochi chilometri verso l'entroterra, scegliendo come ambiente ideale di osservazione un bosco, per poter ammirare lo spettacolo delle lucciole. Questi particolari insetti appartengono alla famiglia dei coleotteri, all'interno del loro corpo sono presenti cellule luminose che utilizzano l'energia derivante dalla ATP (adensintrifosfato) nella sua trasformazione in ADP (adenosindifosfato).

Questa reazione porta alla trasformazione del sistema luciferina-luciferasi in un composto instabile che tende poi a ritornare allo stato fondamentale con la liberazione di un fotone. La produzione della luce funziona in realtà come un richiamo di tipo sessuale, svolgendo un ruolo fondamentale alla continuazione della specie.

Durante il loro volo, i maschi esibiscono una particolare intensità della luce, altrettanto fa la femmina che essendo priva di ali, rimane arrampicata su uno stelo di erba oppure sulla corteccia di un albero. Quando un maschio ed una femmina lampeggiano con lo stesso ritmo e con la stessa intensità luminosa è come se si fossero reciprocamente dichiarati.